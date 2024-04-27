Юристы оценили идею дать следователям право на приостановку переводов

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Закон о праве приостанавливать денежные переводы, которым хотят наделить следователей, вероятнее всего, примут, сказал РБК председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский. По его мнению, эта инициатива напрашивалась давно.

19 апреля МВД предложило обязать кредитные организации и операторов связи в рамках предварительного расследования предоставлять информацию о переводах денежных средств и электронных денег в течение трех рабочих дней, а в случае электронного запроса — в течение 24 часов. Таким образом, следователь с согласия руководителя следственного органа и дознаватель с согласия прокурора «в случаях, не терпящих отлагательства», по уголовным делам и «при наличии оснований полагать», что банковские вклады, электронные деньги и авансовые платежи за услуги связи использовались в преступной деятельности, смогут принимать решение о приостановлении операций с этими средствами не более чем на десять суток для последующего их ареста.

«Я считаю, что давно пора было отреагировать на законодательном уровне. Практически 100% ходатайств следователя о предоставлении информации, касаемо телефонных переговоров, судами удовлетворяется», — пояснил Старинский.

Он добавил, что, поскольку у судов есть текущие уголовные дела на рассмотрении, а также вопросы об аресте, продлении меры пресечения и др., то лишние обращения от следователя такого содержания только тратят время — все равно сотрудник СК получит через день-два постановление суда о приостановке.

Адвокат отметил, что если мерой будут злоупотреблять, то это станет заметно.

«Если даже будет злоупотребление намеренное, каждое такое действие оставляет след. След в виде постановления законного либо незаконного. То есть безнаказанным злоупотребление не останется», — уточнил Старинский.

Он заключил, что закон направлен на благо потерпевших.

По мнению старшего партнера адвокатского бюро «Тайм Лекс» Артема Грицюка, готовящийся закон ускоряет процесс получения информации. Однако саму инициативу о возможности приостановки финансовых операций он назвал спорной.

«Я считаю, что применять данный инструмент возможно только по некоторым категориям преступлений, например, таким, как преступления против общественной безопасности (терроризм, содействие террористической деятельности и т.д.)», — добавил Грицюк.

По словам адвоката, на применение нововведения при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности должен быть наложен прямой запрет.