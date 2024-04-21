МВД решило ужесточить контроль за процедурой техосмотра
МВД решило расширить список «индикаторов риска», которые служат основанием для проведения внеплановой выездной проверки операторов техосмотра (ТО). Проект приказа ведомства опубликован на regulation.gov.ru.
В частности, проверка будет проводиться в том случае, если технический эксперт на пункте ТО в течение двух месяцев трижды внес в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) фотографии, «имеющие признаки редактирования».
Например, речь идет о фото, на которых время суток не совпадает с указанным в документах временем проверки или на машине внутри пункта ТО заметны «элементы окружающей природной среды». «В ЕАИСТО загружаются фотоизображения, на которых изображено транспортное средство «парящее в воздухе», что является следствием наложения одного фотоизображения на другое, или с отражением окружающей природы, в то время, когда оно находится в помещении пункта технического осмотра», — говорится в пояснительной записке. «Индикатором риска» также являются случаи, когда два техэксперта подписали в течение двух месяцев диагностические карты, а на фотографии одно и то же лицо.
Таким образом, МВД собирается ужесточить контроль за компаниями, торгующими диагностическими картами, подделывая фото машин, фиктивно прошедших техосмотр, отмечает «Коммерсантъ».
С 2021 года прохождение ТО обязательно только для грузовиков, автобусов и такси. Машины обычных граждан должны проходить техосмотр в случае постановки на учет и перерегистрации авто старше четырех лет, а также в случае изменений в конструкции транспортного средства. Обязанность фотографировать автомобили в ходе ТО была введена Минтрансом в 2020 году, а требование фотографировать на фоне машины техэксперта — в 2022-м.
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