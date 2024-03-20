 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Семье канадских фермеров пообещали убежище под Нижним Новгородом

Семье фермеров из Канады пообещали предоставить убежище в Нижегородской области
Супруги Фейнстра с детьми
Супруги Фейнстра с детьми (Фото: swissparknn.ru)

Супруги-фермеры Фейнстра, которые прибыли в Нижегородскую область из Канады, получили в ускоренном порядке квоту на временное проживание в России, сообщили РБК в региональном министерстве международных и межрегиональных связей.

В ведомстве рассказали, что семья делает успехи в изучении русского языка, а в ближайшие выходные сдаст экзамен. «Если не удастся сдать экзамен, семье может быть предоставлено временное убежище, это позволит им находиться в России еще год без необходимости выезда и даст время на подготовку к тестированию по языку», — добавили в министерстве.

Нижегородское правительство «делает все возможное для комфортного проживания» семьи Фейнстра в регионе — в частности, помогает выбрать участок для ведения фермерского хозяйства, заключили в министерстве.

Французский волонтер Боке объяснил просьбу дать ему убежище в России
Политика
Полученные по почте Боке патроны от автомата Калашникова

У Фейнстров восемь детей, около четырех лет назад они завели блог на YouTube, в котором начали показывать свои будни и жизнь в большой семье. В Россию они прибыли в январе. Семья пояснила, что покинула страну из-за неприятия ценностей, которые постулируют канадские власти. Они несколько раз не смогли сдать тест на знание русского языка.

Новые правила работы ПИФ «уронили» индекс Мосбиржи. Что случилось?

Из Белгорода и области вывезут 9 тыс. детей из-за обстрелов ВСУ

Футболисты почтили память Василия Уткина. Видео

Как эвакуировали попавших под лавину туристов на Камчатке. Видео

Путин запланировал несколько международных визитов. Подробности

Стало известно, в какой стране перестанут работать карты «Мир»

Новые автомобили подорожают на 25%. Когда и с чем это связано

Для владельцев смартфонов на Android приготовили важное изменение

МОК утвердил специальный гимн для россиян на Олимпиаде. Слушать

10 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?

Инвесторы лишатся двух налоговых льгот. Каких?

Во Франции отреагировали на заявление Нарышкина об отправке войск на Украину

Виагра помогает предотвратить Альцгеймер. Что выяснили ученые
Теги
Канада фермер Нижний Новгород новости
Материалы по теме
Рекордное число россиян попросили убежище в Южной Корее за год
Общество
Норвегия отказала в убежище экс-командиру ЧВК «Вагнер» Медведеву
Политика
Задержанный в Аргентине по запросу Киева россиянин попросил об убежище
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 100,1 (-0,14) Инвестиции, 19 мар, 16:40 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 92,22 (+0,24) Инвестиции, 19 мар, 16:40
Медведев увидел пользу в возможной отправке французских войск на Украину Политика, 11:07
Аналитики оценили перспективы биткоина после падения курса ниже $61 тыс Крипто, 11:01
«Кто любит красивых и умных? Никто! По себе знаю». Цитаты Василия Уткина Спорт, 10:51
Курс иены к евро упал до самого низкого уровня с 2008 года Инвестиции, 10:51
В Кирове девушка бросила коктейль Молотова в здание правительства Политика, 10:49
Власти сообщили о штатной работе Курской АЭС после обстрелов области Политика, 10:45
К попавшим под завал горнякам в Амурской области пробурят скважину Общество, 10:34
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Во Вьетнаме запросили смертную казнь из-за пирамиды на $20 млрд Общество, 10:30
Гендиректор Онлайн-школы № 1 — о том, как развивается онлайн-образование Отрасли, 10:28
СК завел дело после обнаружения тел двух младенцев в Новой Москве Общество, 10:24
Россиянин набрал дебютное очко в НХЛ в первый месяц после приезда из КХЛ Спорт, 10:23
Жителя Дальнего Востока заподозрили в госизмене из-за данных для Киева Политика, 10:16
Восемь неочевидных мест для путешествий по России РБК и Газпром нефть, 10:10
Кучеров вернул лидерство в гонке бомбардиров сезона НХЛ Спорт, 10:09