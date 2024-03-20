Семье канадских фермеров пообещали убежище под Нижним Новгородом

Супруги Фейнстра с детьми (Фото: swissparknn.ru)

Супруги-фермеры Фейнстра, которые прибыли в Нижегородскую область из Канады, получили в ускоренном порядке квоту на временное проживание в России, сообщили РБК в региональном министерстве международных и межрегиональных связей.

В ведомстве рассказали, что семья делает успехи в изучении русского языка, а в ближайшие выходные сдаст экзамен. «Если не удастся сдать экзамен, семье может быть предоставлено временное убежище, это позволит им находиться в России еще год без необходимости выезда и даст время на подготовку к тестированию по языку», — добавили в министерстве.

Нижегородское правительство «делает все возможное для комфортного проживания» семьи Фейнстра в регионе — в частности, помогает выбрать участок для ведения фермерского хозяйства, заключили в министерстве.

У Фейнстров восемь детей, около четырех лет назад они завели блог на YouTube, в котором начали показывать свои будни и жизнь в большой семье. В Россию они прибыли в январе. Семья пояснила, что покинула страну из-за неприятия ценностей, которые постулируют канадские власти. Они несколько раз не смогли сдать тест на знание русского языка.