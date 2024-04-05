«Ростех»: ОАК передала ВКС первую в этом году партию бомбардировщиков Су-34

ОАК передала в войска первую в этом году партию бомбардировщиков Су-34

Video

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России первую в этом году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках производственной программы. Об этом сообщила пресс-служба «Ростеха».

«Фронтовые бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации», — говорится в сообщении. Возможности Су-34 позволяют использовать «перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, повысить точность бомбометания».

Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени Валерия Чкалова. По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, завод «уверенно справляется с поставленными задачами».

Кроме того, Новосибирский завод ожидает новый этап модернизации и технического перевооружения производства, отметили в «Ростехе». В связи со стабильной загруженностью по гособоронзаказу и новым проектам планируется привлечение новых сотрудников. В 2024 году требуется набрать более тысячи производственных рабочих и инженерно-технических специалистов.

Су-34 — российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения. По своим боевым возможностям он относится к поколению 4++ и был принят на вооружение ВКС России в марте 2014 года.

В декабре 2023 года Иркутский авиационный завод ОАК передал ВКС партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130.