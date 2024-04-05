 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ОАК передала в войска первую в этом году партию бомбардировщиков Су-34

«Ростех»: ОАК передала ВКС первую в этом году партию бомбардировщиков Су-34
Сюжет
Военная операция на Украине

ОАК передала в войска первую в этом году партию бомбардировщиков Су-34
Video

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России первую в этом году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках производственной программы. Об этом сообщила пресс-служба «Ростеха».

«Фронтовые бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации», — говорится в сообщении. Возможности Су-34 позволяют использовать «перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, повысить точность бомбометания».

Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени Валерия Чкалова. По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, завод «уверенно справляется с поставленными задачами».

Кроме того, Новосибирский завод ожидает новый этап модернизации и технического перевооружения производства, отметили в «Ростехе». В связи со стабильной загруженностью по гособоронзаказу и новым проектам планируется привлечение новых сотрудников. В 2024 году требуется набрать более тысячи производственных рабочих и инженерно-технических специалистов.

ОАК сдвинула сроки поставок новых гражданских самолетов
Бизнес
Фото:Марина Лысцева / ТАСС

Су-34 — российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения. По своим боевым возможностям он относится к поколению 4++ и был принят на вооружение ВКС России в марте 2014 года.

В декабре 2023 года Иркутский авиационный завод ОАК передал ВКС партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130.

Паводок превратил Химки в Венецию. Видео

Крокодила задерджали на границе с Казахстаном. Видео

ФСБ задержало новых фигурантов дела о теракте в Крокусе

Новый фильм Гая Ричи не получил прокатного удостоверения в России

Киргизия отключила карты МИР. Объяснение

Рублю предсказали ослабление к концу года. Каким будет курс?

Биржевые цены на кофе на максимуме за 16 лет. Чего боятся трейдеры?
Теги
Ростех ОАК ВКС гособоронзаказ Су-34
Материалы по теме
ОАК возобновила испытания Ил-114-300
Бизнес
ОАК сдвинула сроки поставок новых гражданских самолетов
Бизнес
Экипажи Су-34 ударили по опорному пункту ВСУ на южно-донецком направлении
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 100,07 (+0,64) Инвестиции, 04 апр, 16:43 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 92,31 (-0,08) Инвестиции, 04 апр, 16:43
В районе Хорошево-Мневники появятся оборотные тупики новой линии метро Город, 12:07
Как перевести деньги из России за границу: 9 рабочих вариантов РБК+, 12:02
Пресс-секретарь Чибиса сообщила, что охрана была с ним во время нападения Политика, 12:01
Что известно о нападении на губернатора Чибиса Политика, 12:00
«Аэрофлот» вводит безлактозное молоко в бортовое меню бизнес-класса Пресс-релиз, 11:56
В ВСУ сообщили об «очень сложной» ситуации под Часовым Яром Политика, 11:52
Спрос на европейские ВНЖ среди российских айтишников резко вырос Общество, 11:47
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Европа вместо США: почему IPO Shein на $70 млрд пройдет в Лондоне Pro, 11:46
Гражданина России задержали в Таиланде за незаконный обмен криптовалюты Крипто, 11:44
В МФЦ начнут принимать людей без паспорта Технологии и медиа, 11:40
Российские военные выкопали украинский экспериментальный танк «Азовец» Политика, 11:40
«Дом.РФ» и Росреестр запустили индекс цен на рынке новостроек Недвижимость, 11:38
Из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 2 тыс. человек из-за возгорания Общество, 11:35
При обстреле Теткино пострадала женщина Политика, 11:32