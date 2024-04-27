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Наводнения в России ,  
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Под Оренбургом спасенную от паводка лошадь спустили с помощью крана

Под Оренбургом спасенную от паводка лошадь спустили с балкона с помощью крана
Сюжет
Наводнения в России

Под Оренбургом спасенную от паводка лошадь спустили с помощью крана
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В Оренбургской области спасенную от наводнения лошадь спустили с балкона с помощью крана. Об этом сообщают местный портал 56orb.ru и телеграм-канал «Сапа».

Во время эвакуации из-за паводка владельцы лошади оставили животное на участке своего дома в СНТ «Осинки». Их соседи завели коня к себе домой и держали на первом этаже, чтобы спасти от наводнения.

Когда вода начала подниматься, лошадь заманили на второй этаж и обустроили ей место на балконе, где она пробыла несколько дней. Чтобы спустить коня с высоты, оренбуржцы вызвали эвакуатор.

Для поиска потерянных во время наводнения животных в Оренбургской области создали специальный сайт. Информацию о питомцах и их фотографии собрала команда волонтеров.

МЧС отчиталось о спасении двух человек и 12 кур в зоне паводка
Общество

Российские регионы в начале апреля столкнулись с паводками. Наиболее масштабные наводнения зафиксировали в Оренбургской области. 4 апреля в регионе объявили режим ЧС, позднее ему придали федеральный характер. Из-за подъема уровня воды в Урале в Орске прорвало насыпную дамбу. Позднее вода пришла и в областной центр Оренбург.

Кроме людей, спасатели вывозили из затопленных районов животных. В Орске спасли более 40 хаски из подтопленного питомника. В Тюменской области, в которой также действует режим ЧС из-за паводка, сотрудники МЧС спасли с затопленных территорий 12 куриц.

Военные продезинфицировали школы и дома в Оренбургской области
Общество

Сейчас обстановка в Оренбургской области стабилизируется. Военные приступили к дезинфекции освободившихся от паводка школ и детских садов. За весь период в регионе силами местных властей и военных прошла санобработка 22 тыс. домов, более чем 10 тыс. приусадебных участков и 24 социальных объектов.

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Теги
Оренбург животные спасатели наводнение
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