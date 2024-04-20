МЧС отчиталось о спасении двух человек и 12 кур в зоне паводка
Сотрудники МЧС спасли двух человек и дюжину куриц с затопленных территорий в Тюменской области, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Вода из реки Ишим размыла временную земляную насыпь и затопила поселок Плодопитомник. В этом районе спасатели на лодках эвакуировали из дома мужчину и помогли еще одному пожилому человеку переместиться в свою лодку и добраться до безопасной зоны.
«Сотрудники МЧС России совместно с Тюменской областной службой экстренного реагирования спасли из затопленного приусадебного участка куриц», — добавили в МЧС.
С 8 апреля в Тюменской области из-за угрозы затоплений в связи с поднятием воды в реке Ишим объявлен режим ЧС. Губернатор региона Александр Моор предупреждал, что в зону потенциального подтопления могут попасть более 50 населенных пунктов.
16 апреля жителей города Ишим призвали срочно эвакуироваться. По данным на 16:00 по местному времени (14:00 мск) 20 апреля, уровеь воды в Ишиме достиг 987 см, превысив критическую отметку в 850 см. Пик паводка в области ожидают 23–25 апреля.
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