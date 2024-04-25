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Наводнения в России ,  
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Военные продезинфицировали школы и дома в Оренбургской области

Военные продезинфицировали дома и школы в Оренбургской области
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Наводнения в России

Военные продезинфицировали школы и дома в Оренбургской области
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Специалисты Минобороны России помогли с дезинфекций освободившихся от паводка школ и детских садов в Оренбуржской области, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Солдаты войск радиационной, химической и биологической защиты Ясненского ракетного соединения обработали специальным средством — трехпроцентным ратвором гипохлорида кальция — лавочки и беседки, а также детские площадки, фасады и первые этажи зданий.

Как рассказал начальник службы РХБЗ Максим Пчелинцев, военнослужащие ежедневно выезжают на санитарную очистку объектов. К работе привлечены около 100 человек.

В конце марта ряд регионов России столкнулся с паводками. Так, 4 апреля в Оренбургской области объявили режим ЧС, позднее ему придали федеральный характер. Из-за подъема уровня воды в Урале в Орске прорвало насыпную дамбу. Позднее вода пришла и в областной центр Оренбург.

Сейчас опасный период миновал, регион восстанавливает нормальную жизнь. Однако, по информации главы Оренбуржской области Дениса Паслера, сильно пострадала инфраструктура летних оздоровительных детских лагерей. Из 46 объектов 24 оказались затопленными.

Военные продезинфицировали школы и дома в Оренбургской области
Военные продезинфицировали школы и дома в Оренбургской области

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Теги
Оренбургская область Минобороны дезинфекция
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