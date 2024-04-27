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Политика ,  
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В МИДе рассказали о выводах из проведения учений НАТО

Захарова заявила о наблюдении за военными маневрами НАТО
Министерство иностранных дел России, Москва
Министерство иностранных дел России, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Российские власти внимательно следят за всеми учениями и маневрами НАТО, отмечают его тренировки и риторику, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Российская сторона действительно внимательно наблюдает за всеми маневрами Североатлантического блока и делает выводы, прежде всего о том, что риторика и тренировки натовских военных — элементы гибридной войны, развязанной «коллективным Западом» против нашей страны», — говорится в ее комментарии на сайте министерства.

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По ее мнению, своими маневрами НАТО пытается оказать на Россию давление, втянуть страну в гонку вооружений, «сковать российские боевые потенциалы, заставить Россию отказаться от достижения целей специальной военной операции». «У них это не получится», — убеждена Захарова.

У Москвы достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность страны и защитить ее интересы на всех направлениях, заверила она.

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Фото:Omer Messinger / Getty Images

Замглавы МИД России Александр Грушко также ранее отмечал, что Россия следит за начавшимися учениями НАТО, в которых принимают участие Финляндия и Швеция, недавно вступившие в альянс.

«Политическая позиция наша хорошо известна: мы считаем, что эти учения носят демонстративно-провокационный характер», — добавил он.

В МИДе рассказали о выводах из проведения учений НАТО
В МИДе рассказали о выводах из проведения учений НАТО

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Мария Захарова НАТО военные учения наблюдение
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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