МЧС: вулкан Эбеко на Дальнем Востоке выбросил столб пепла на высоту 4,5 км

Вулкан Эбеко на Дальнем Востоке выбросил столб пепла на высоту 4,5 км

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Вулкан Эбеко на острове Парамушир выбросил столб пепла высотой 4,5 км. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Сахалинской области в телеграм-канале.

«Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более 5 км», — говорится в сообщении.

В Северо-Курильске, который находится в 7 км от вулкана, падение пепла и запах сероводорода не фиксируют. Угрозы для жителей города нет, сообщили в ведомстве.

Последний раз Эбеко выбросил пепел на высоту 3 км над уровнем моря летом 2023 года. Шлейф распространился в южном направлении на расстоянии 10 км.

2,5-километровый пепловый выброс на Эбеко фиксировали в марте 2023 года. Тогда шлейф растянулся в северном направлении на расстояние более 5 км.