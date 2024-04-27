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Вулкан Эбеко на Дальнем Востоке выбросил столб пепла на высоту 4,5 км

МЧС: вулкан Эбеко на Дальнем Востоке выбросил столб пепла на высоту 4,5 км

Вулкан Эбеко на Дальнем Востоке выбросил столб пепла на высоту 4,5 км
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Вулкан Эбеко на острове Парамушир выбросил столб пепла высотой 4,5 км. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Сахалинской области в телеграм-канале.

«Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более 5 км», — говорится в сообщении.

В Северо-Курильске, который находится в 7 км от вулкана, падение пепла и запах сероводорода не фиксируют. Угрозы для жителей города нет, сообщили в ведомстве.

Над вулканом Эбеко на Северных Курилах поднялся на 3 км столб пепла
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Фото:Елена Верещака / ТАСС

Последний раз Эбеко выбросил пепел на высоту 3 км над уровнем моря летом 2023 года. Шлейф распространился в южном направлении на расстоянии 10 км.

2,5-километровый пепловый выброс на Эбеко фиксировали в марте 2023 года. Тогда шлейф растянулся в северном направлении на расстояние более 5 км.

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Теги
вулкан извержение Курилы Сахалинская область
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