Вулкан на Курилах выбросил 2,5-километровый столб пепла. Видео

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Пепловый выброс высотой 2,5 километра зафиксировали на вулкане Эбеко в 7 км от Северо-Курильска на острове Парамушир. Об этом сообщает региональное управление МЧС в телеграм-канале.



«Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 км. <...> В городе Северо-Курильск пеплопад не наблюдался», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, запах сероводорода не ощущался, выброс не представляет угрозы для населения.