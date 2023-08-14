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Над вулканом Эбеко на Северных Курилах поднялся 3 км столб пепла

МЧС: 3 км столб пепла поднялся над вулканом Эбеко на Северных Курилах

Пепловый выброс на высоту 3 км над уровнем моря зарегистрирован на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир. Об этом сообщает МЧС по Сахалинской области.

Высота вулкана составляет 1156 м, он расположен в 7 км СЗ от города Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского.

«Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 10 км. По информации ЕДДС в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет», — говорится в сообщении.

В июне произошло извержение вулкана Ключевский на Камчатке. Вулкану присвоили «желтый» повышенный код опасности для авиации, так как выбросов пепла не наблюдался. Он означает повышенную активность вулкана.

Теги
Северо-Курильск Курильские острова вулкан МЧС
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