Над вулканом Эбеко на Северных Курилах поднялся 3 км столб пепла

Пепловый выброс на высоту 3 км над уровнем моря зарегистрирован на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир. Об этом сообщает МЧС по Сахалинской области.

Высота вулкана составляет 1156 м, он расположен в 7 км СЗ от города Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского.

«Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 10 км. По информации ЕДДС в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет», — говорится в сообщении.

В июне произошло извержение вулкана Ключевский на Камчатке. Вулкану присвоили «желтый» повышенный код опасности для авиации, так как выбросов пепла не наблюдался. Он означает повышенную активность вулкана.