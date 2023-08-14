Общество ,
0
Над вулканом Эбеко на Северных Курилах поднялся 3 км столб пепла
МЧС: 3 км столб пепла поднялся над вулканом Эбеко на Северных Курилах
Пепловый выброс на высоту 3 км над уровнем моря зарегистрирован на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир. Об этом сообщает МЧС по Сахалинской области.
Высота вулкана составляет 1156 м, он расположен в 7 км СЗ от города Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского.
«Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 10 км. По информации ЕДДС в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет», — говорится в сообщении.
В июне произошло извержение вулкана Ключевский на Камчатке. Вулкану присвоили «желтый» повышенный код опасности для авиации, так как выбросов пепла не наблюдался. Он означает повышенную активность вулкана.