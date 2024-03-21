Синоптик Леус: в Москве 21 марта может стать самым теплым с начала 2024 года

Синоптик предсказал самый теплый день в Москве с начала года

Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Четверг, 21 марта, в Москве может стать самым теплым с начала 2024 года, ожидается до плюс 9 градусов. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, вчера, 20 марта, в Москве был самый теплый день с начала года — температура воздуха на базовой метеостанции столицы повысилась до отметки плюс 8,1 градуса. Сегодня, 21 марта, в городе прогнозируются небольшая облачность без осадков и слабый ветер.

«В такой ситуации температура будет никак не ниже, чем вчера. В нашем прогнозе в Москве сегодня плюс 7 — плюс 9 градусов, а в области от 6 до 11 градусов тепла», — сказал Леус.

В центре «Фобос» отметили, что теплый воздух, принесенный на Русскую равнину циклонами из Европы, уже охватил Урал. В частности, в Челябинске 20 марта потеплело до плюс 8 градусов, а в Екатеринбурге на неделе с 18 марта температура повышалась до плюс 11 градусов.

В Москве с четверга, 21 марта, по субботу, 23 марта, ожидается температура в плюс 7-8 градусов. В воскресенье, 24 марта, пойдут дожди и потеплеет до плюс 9 градусов.

По прогнозу синоптиков, температура продолжит подниматься, и «в области аномального потепления окажется огромная территория — от Байкала до Балтики». Пик потепления придется на начало недели 25-31 марта — в средней полосе Русской равнины и в Южной Сибири ожидается плюс 5-10 градусов.