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В Петербурге подросток после приема лекарств впал в кому и умер

В Петербурге умер подросток после приема лекарств, которые ему давала мать
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В Санкт-Петербурге умер 15-летний подросток после приема лекарств, которые ему давала мать. Об этом пишут «Известия» и 78.ru со ссылкой на источники.

22 апреля мальчику диагностировали анемию, после чего его мать приняла решение лечить его самостоятельно. Состояние подростка ухудшилось, и мать решила внутривенно ввести ему препарат железа. После этого мальчик потерял сознание и впал в кому.

«В крайне тяжелом состоянии подросток был госпитализирован», — сообщил источник 78.ru. Медики обнаружили у него желудочно-кишечное кровотечение, инфекционно-токсический шок и постгеморрагическую анемию. В результате подросток скончался.

РБК обратился за комментарием в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу и в пресс-службу комитета по здравоохранению города.

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В начале апреля в Бурятии ребенок, которого родители самостоятельно лечили от ОРВИ, умер из-за поражения печени. Причиной стала передозировка парацетамолом.

«Врачи сделали все, что смогли. Но ребенок с поражением печени умер, организм не справился с осложнениями», — сообщили в региональном минздраве. Врачи планировали провести ребенку операцию по трансплантации печени, но его организм не справился.

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Санкт-Петербург Ленинградская область лекарства подросток новости
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