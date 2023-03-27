В Москве студентка умерла после самолечения препаратом на основе плаценты

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Москве студентка медицинского вуза умерла после приема иммуностимулирующего препарата, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления Следственного комитета.

Девушку 2001 года рождения доставили в токсикологическое отделение одной из городских больниц 14 марта. Врачи оказывали ей медицинскую помощь, но 25 марта пациентка умерла.

Следователи пришли к выводу, что девушка вместе со своим молодым человеком принимала иммуностимулирующий препарат. Как называется лекарство, в ведомстве не уточнили, СК начал доследственную проверку.

По информации телеграм-каналов «112», SHOT и Baza, пара принимала препарат «Лаеннек» на основе человеческой плаценты. Молодым человеком девушки по имени Анна был основатель «СберМаркета» Дмитрий Жулин, утверждают Baza и «112». По данным Baza и SHOT, Анна училась в Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова. Baza пишет, что она обучалась на пятом курсе и называла себя коучем по здоровью. Девушка начала принимать препарат после того, как перенесла коронавирус, отмечает SHOT.

Каналы «112» и SHOT пишут, что пара собиралась на отдых. По информации «112», им стало плохо по дороге в аэропорт. SHOT пишет, что самочувствие молодых людей ухудшилось уже по приезде туда. Анна и ее молодой человек ставили капельницы каждые два-три дня, а последнюю сделали незадолго до отъезда. У них проявились сильный озноб и головная боль, а температура поднялась до 41 градуса, уточняет «112».

Препарат для последней инъекции Анна приготовила за три дня до приема, и он испортился, пишет канал. По его данным, в растворе образовалась инфекция и свернулся белок.

«Лаеннек» — это лекарственный препарат, является гепатопротектором и иммуномодулятором, используется для лечения заболевания печени и укрепления иммунитета, говорится на его сайте. Препарат разработан в Японии, он вводится в организм внутримышечно и внутривенно. В 2 мл препарата содержится ­112 мг гидролизата плаценты человека, вода для инъекций, гидроксид натрия или хлористоводородная кислота. Препарат зарегистрирован в России и внесен в Государственный реестр лекарственных средств (ГРЛС). В базе содержатся данные о двух незавершенных исследованиях препарата, они ведутся с 2008 года.

Жулин после приема лекарства также попал в больницу, однако смог выжить, отмечают телеграм-каналы. Его состояние врачи оценивают как стабильное, сообщил канал «112».