В Бурятии ребенок умер после домашнего лечения парацетамолом

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В Бурятии ребенок, которого родители самостоятельно лечили от ОРВИ, умер из-за поражения печени, сообщила пресс-служба регионального минздрава в телеграм-канале.

«Врачи сделали все, что смогли. Но ребенок с поражением печени умер, организм не справился с осложнениями», — говорится в сообщении.

По данным минздрава, ребенок получил «тяжелое поражение печени» при самостоятельном лечении ОРВИ родителями. Врачи планировали провести ребенку операцию по трансплантации печени, но его организм не справился.

Об отравлении двухлетнего ребенка парацетамолом сообщила пресс-служба Закаменской центральной районной больницы 20 марта. Его госпитализировали спецбортом санавиации в ночь с 17 на 18 марта «в крайне тяжелом состоянии».

«При экстренном обследовании выявились изменения функциональных проб печени до критических значений: печень полностью разрушалась на глазах», — объяснили в медучреждении. Причиной стала передозировка парацетамолом: при максимальной дозировке 140 мг на 1 кг веса ребенку с ОРВИ давали в течение двух дней 200 мг/кг, уточнили тогда в больнице. Медики планировали его перевод в федеральный медцентр для проведения операции.