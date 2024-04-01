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Общество ,  
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В Бурятии ребенок умер после домашнего лечения парацетамолом

Минздрав Бурятии сообщил о смерти ребенка после домашнего лечения парацетамолом
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Бурятии ребенок, которого родители самостоятельно лечили от ОРВИ, умер из-за поражения печени, сообщила пресс-служба регионального минздрава в телеграм-канале.

«Врачи сделали все, что смогли. Но ребенок с поражением печени умер, организм не справился с осложнениями», — говорится в сообщении.

По данным минздрава, ребенок получил «тяжелое поражение печени» при самостоятельном лечении ОРВИ родителями. Врачи планировали провести ребенку операцию по трансплантации печени, но его организм не справился.

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Об отравлении двухлетнего ребенка парацетамолом сообщила пресс-служба Закаменской центральной районной больницы 20 марта. Его госпитализировали спецбортом санавиации в ночь с 17 на 18 марта «в крайне тяжелом состоянии».

«При экстренном обследовании выявились изменения функциональных проб печени до критических значений: печень полностью разрушалась на глазах», — объяснили в медучреждении. Причиной стала передозировка парацетамолом: при максимальной дозировке 140 мг на 1 кг веса ребенку с ОРВИ давали в течение двух дней 200 мг/кг, уточнили тогда в больнице. Медики планировали его перевод в федеральный медцентр для проведения операции.

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Бурятия Дети отравление Минздрав
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