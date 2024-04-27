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Война с хуситами ,  
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Спикер хуситов заявил о сбитом беспилотнике США Reaper у Йемена

Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper
Сюжет
Война с хуситами
Яхья Сариа
Яхья Сариа (Фото: Yahya Arhab / EPA / ТАСС)

Хуситские военные сбили очередной беспилотник армии США у берегов своей страны, с ноября это третий такой аппарат, каждый стоимостью $30 млн, сообщила телекомпания CBS со ссылкой на источники.

Военный представитель хуситов Яхья Сариа подтвердил в своем блоге в социальной сети X, что беспилотник был сбит силами йеменской противовоздушной обороны.

Пентагон признал перехват Йеменом ударного беспилотника MQ-9 Reaper
Политика
Ударный беспилотник MQ-9 Reaper

Американский военный чиновник рассказал телеканалу, что беспилотник ВВС MQ-9 Reaper разбился в Йемене рано утром 26 апреля у побережья страны. Ранее два других MQ-9 постигла та же участь, первый — в начале ноября, а затем еще один — в феврале. Каждый такой аппарат обходится США примерно в $30 млн.

MQ-9 Reaper — ударный беспилотник, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Он стоит на вооружении у США и Великобритании. Устройство может развивать скорость более 400 км/ч и находиться в воздухе до 24 часов, дрон способен нести около десяти ракет AGM-114 Hellfire класса «воздух — поверхность».

В марте 2023 года американский дрон потерпел крушение в Черном море после сближения с российскими Су-27. Минобороны тогда заявило, что беспилотник летел «с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства», установленного в целях проведения военной операции. В США назвали произошедшее «непрофессиональным перехватом».

Группировка «Ансар Аллах» управляет северной частью Йемена. Хуситы из числа мусульман-шиитов требуют автономии и выступают против правительства мусульман-суннитов, а также против альянса страны с США.

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Теги
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