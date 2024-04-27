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Политика ,  
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Визит Эрдогана в США 9 мая решили перенести

Визит Эрдогана в США решили перенести
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters)

Визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в США перенесен, сообщил МИД Турции, пишет TRT.

«Запланированный на 9 мая визит господина президента в США был перенесен на более поздний срок, удобный для обеих сторон, из-за несостыковки в графиках», — цитирует телеканал сообщение МИДа страны.

В ведомстве добавили, что «диалог на высоком уровне» между Анкарой и Вашингтоном будет продолжен. В Белом доме заявили, что «с нетерпением ждут возможности» принять Эрдогана.

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Реджеп Тайип Эрдоган

О переносе визита Эрдогана в США ранее сообщили агентство Reuters со ссылкой на источник и турецкий телеканал Oda TV. Новую дату поездки Эрдогана в Штаты объявят в скором времени.

По информации главы турецкого МИДа Хакана Фидана, при встрече стороны обсудят войну Израиля и палестинской группировки ХАМАС. Также в повестку намеревались включить украинский вопрос, в частности мирные переговоры между Москвой и Киевом.

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Теги
Реджеп Тайип Эрдоган Турция официальный визит США перенос
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