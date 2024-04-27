Восемь человек погибли при крушении вертолета в Эквадоре
В провинции Пастаса в Эквадоре разбился вертолет, на борту которого находились восемь человек, они погибли. Об этом сообщили Вооруженные силы Эквадора в соцсети X.
В вертолете Ми-171 Е (экспортный вариант) находились три пассажира (гражданские лица) и пять членов экипажа — два пилота, бортинженер и два механика. Они доставляли гуманитарную помощь, продукты и медикаменты жителям, пострадавшим от наводнения.
Военные сформировали комиссию для выяснения причин аварии. Вооруженные силы Эквадора выразили соболезнования близким пяти военнослужащих и троих гражданских, которые погибли в результате падения самолета.
В Кении 18 апреля разбился военный вертолет, на борту которого находился командующий Силами обороны страны Фрэнсис Оголла. Военные возвращались с гуманитарной миссии в Западном Покоте.
Погибли пять человек, трое пострадали, их эвакуировали на другом военном вертолете. По данным местного издания The Star, среди жертв был Оголла. Он занимал пост командующего Силами обороны Кении с апреля 2023 года.
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