Восемь человек погибли при крушении вертолета в Эквадоре

Восемь человек погибли при крушении вертолета в Эквадоре

В провинции Пастаса в Эквадоре разбился вертолет, на борту которого находились восемь человек, они погибли. Об этом сообщили Вооруженные силы Эквадора в соцсети X.

В вертолете Ми-171 Е (экспортный вариант) находились три пассажира (гражданские лица) и пять членов экипажа — два пилота, бортинженер и два механика. Они доставляли гуманитарную помощь, продукты и медикаменты жителям, пострадавшим от наводнения.

Военные сформировали комиссию для выяснения причин аварии. Вооруженные силы Эквадора выразили соболезнования близким пяти военнослужащих и троих гражданских, которые погибли в результате падения самолета.

В Кении 18 апреля разбился военный вертолет, на борту которого находился командующий Силами обороны страны Фрэнсис Оголла. Военные возвращались с гуманитарной миссии в Западном Покоте.

Погибли пять человек, трое пострадали, их эвакуировали на другом военном вертолете. По данным местного издания The Star, среди жертв был Оголла. Он занимал пост командующего Силами обороны Кении с апреля 2023 года.