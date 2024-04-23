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Кадры столкновения двух вертолетов в Малайзии
Появились кадры столкновения двух вертолетов в Малайзии
В Малайзии два вертолета столкнулись в воздухе во время репетиции военного парада. На кадрах видно, что над полем, где проходили маневры, пролетал почти десяток вертолетов. Во время полета два вертолета сблизились, задели друг друга винтами и упали. После падения вертолетов взрыва не произошло.
Во время крушения вертолета погибли 10 человек — они были членами экипажей. Инцидент произошел на военно-морской базе Лумут в западном штате Перак. Столкнувшиеся вертолеты — HOM-AW139 и Fennec.
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