Власти сообщили об идее наградить бойца, уклонившегося от дрона

Video

Командир мобилизованного из Челябинской области с позывным «Бабай», который смог увернуться от украинского дрона-камикадзе, предложил представить его к госнаграде. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Бабаю 46 лет. Он благодарит обучившего его командира и передает послание любимой жене и привет родной Челябинской области. Командир предложил представить Бабая к государственной награде», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, отражая атаку трех беспилотников, Бабай сумел сбить два из них.

Утром 19 января с Бабаем, которого в действительности зовут Данис, поговорил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В ходе беседы мобилизованный родом из Кунашакского района попросил позаботиться о своей матери. Глава района, где она живет, уже ей позвонил по поручению Текслера, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора. Ей и сестре военного помогут с решением бытовых проблем.

14 января телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором, как утверждалось, российский военный выманивает на себя дрон-камикадзе противника и в последний момент уворачивается от него. Беспилотник ударился об землю и взорвался, а военный поднялся и ушел от места взрыва спокойным шагом.