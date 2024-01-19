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Военная операция на Украине ,  
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Власти сообщили об идее наградить бойца, уклонившегося от дрона

Челябинское правительство: бойца, уклонившегося от дрона, предложили наградить
Сюжет
Военная операция на Украине

Власти сообщили об идее наградить бойца, уклонившегося от дрона
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Командир мобилизованного из Челябинской области с позывным «Бабай», который смог увернуться от украинского дрона-камикадзе, предложил представить его к госнаграде. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Бабаю 46 лет. Он благодарит обучившего его командира и передает послание любимой жене и привет родной Челябинской области. Командир предложил представить Бабая к государственной награде», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, отражая атаку трех беспилотников, Бабай сумел сбить два из них.

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Утром 19 января с Бабаем, которого в действительности зовут Данис, поговорил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В ходе беседы мобилизованный родом из Кунашакского района попросил позаботиться о своей матери. Глава района, где она живет, уже ей позвонил по поручению Текслера, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора. Ей и сестре военного помогут с решением бытовых проблем.

14 января телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором, как утверждалось, российский военный выманивает на себя дрон-камикадзе противника и в последний момент уворачивается от него. Беспилотник ударился об землю и взорвался, а военный поднялся и ушел от места взрыва спокойным шагом. 

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Теги
Челябинская область военный дроны
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