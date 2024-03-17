Участник народной дружины Курской области сбил дрон из охотничьего ружья

Фото: gubernator_46 / Telegram Фото: gubernator_46 / Telegram Фото: gubernator_46 / Telegram

Участник народной дружины сбил украинский дрон из охотничьего ружья в одном из приграничных районов Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Считаю, что это заслуживает награды», — написал глава региона. Старовойт также поблагодарил «всех, кто в эти дни стоит на страже нашей безопасности».

Российские власти неоднократно сообщали об уничтожении украинских беспилотников с помощью стрелкового оружия. В частности, в сентябре 2023 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что таким образом пограничный наряд уничтожил беспилотник в Валуйском городском округе.

В конце января 2024 года гвардейцы 6-й отдельной казачьей бригады Южной группировки российских войск сбили из стрелкового оружия украинский беспилотник «Баба-яга», сообщило «РИА Новости». Дрон уничтожили в районе города Северск в ДНР.