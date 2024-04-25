МЧС: в Омске загорелись три емкости с нефтепродуктами

В Омске загорелись три емкости с нефтепродуктами

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В Омске загорелись три емкости с нефтепродуктами, объем каждой — 200 л, сообщает пресс-служба МЧС.

Пожар вспыхнул на Красноярском тракте. По предварительным данным, огонь охватил 500 кв. м. На месте работают 58 специалистов и 15 единиц техники, а также два пожарных поезда.

Портал NGS.55 со ссылкой на очевидцев пишет, что возгорание произошло на железной дороге у станции Комбинатская.

В начале марта на складе Михайловского горно-обогатительного комбината в Курской области загорелись резервуары с топливом. Причиной стала атака дронов. Никто не пострадал, производство работало в штатном режиме.