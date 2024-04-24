Старовойт сообщил об обстреле четырех населенных пунктов Курской области

Фото: Яндекс.Карты

Несколько населенных пунктов Курской области за день неоднократно подверглись обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«ВСУ обстреляли село Обуховка Кореневского района, хутор Олешня Суджанского района, деревню Елизаветовку Глушковского района», — написал он.

Из сообщения Старовойта следует, что также был обстрелян хутор Отруба Глушковского района: в поселке Теткино и селе Попово-Лежачи после этого начались перебои со светом.

Кроме того, средства РЭБ обезвредили украинский беспилотник в Теткино. У деревни Куриловки Суджанского района дрон посадили и уничтожили на месте. Никто из жителей не пострадал, уточнил Старовойт.

Регион регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам. Накануне в Курске объявляли ракетную опасность и опасность атаки беспилотников.

Из-за обстрелов в этом году школьникам Курской области разрешили не сдавать ЕГЭ, аттестуя их по промежуточным оценкам. Решившие поступить в вуз одиннадцатиклассники могут сдать экзамен по желанию.