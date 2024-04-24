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Военная операция на Украине ,  
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В Курске объявили ракетную опасность

Губернатор Старовойт: в Курске объявлена ракетная опасность
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Военная операция на Украине
Ракетная опасность была объявлена в Курске в 1:04 мск и отменена спустя 11 минут. О взрывах и разрушениях губернатор Старовойт не сообщал
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Ракетную опасность объявили в Курске, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — призвал глава региона. Спустя 11 минут Старовойт сообщил об отмене тревоги.

Накануне вечером в регионе также была объявлена опасность атаки беспилотников. В готовность приведены силы противовоздушной обороны, сообщал Старовойт.

Губернатор сообщил о нескольких обстрелах Курской области
Политика
Фото:Яндекс.Карты

С начала российской военной операции на Украине Курская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. С января 2024 года в области неоднократно объявляли ракетную опасность, в последний раз — 19 марта. Тогда она действовала чуть более часа.

Накануне Старовойт сообщал о нескольких обстрелах населенных пунктов области со стороны Украины. Неподалеку от села Локоть упал беспилотник, еще несколько дронов были сбиты с помощью средств радиоэлектронной борьбы в районах села Искра, деревни Милаевки, пунктов пропуска «Крупец» и «Суджа», уточнял губернатор.

В Курске объявили ракетную опасность
В Курске объявили ракетную опасность

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Курск Курская область ракетная опасность Военная операция на Украине Роман Старовойт
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