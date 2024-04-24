В Курске объявили ракетную опасность

Ракетная опасность была объявлена в Курске в 1:04 мск и отменена спустя 11 минут. О взрывах и разрушениях губернатор Старовойт не сообщал

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Ракетную опасность объявили в Курске, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — призвал глава региона. Спустя 11 минут Старовойт сообщил об отмене тревоги.

Накануне вечером в регионе также была объявлена опасность атаки беспилотников. В готовность приведены силы противовоздушной обороны, сообщал Старовойт.

С начала российской военной операции на Украине Курская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. С января 2024 года в области неоднократно объявляли ракетную опасность, в последний раз — 19 марта. Тогда она действовала чуть более часа.

Накануне Старовойт сообщал о нескольких обстрелах населенных пунктов области со стороны Украины. Неподалеку от села Локоть упал беспилотник, еще несколько дронов были сбиты с помощью средств радиоэлектронной борьбы в районах села Искра, деревни Милаевки, пунктов пропуска «Крупец» и «Суджа», уточнял губернатор.