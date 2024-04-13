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В результате падения кабинки фуникулера в турецкой Анталье погиб человек

В результате падения кабинки фуникулера в турецкой Анталье погиб человек

В результате падения кабинки фуникулера в турецкой Анталье погиб человек
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Один человек погиб и еще 10 пострадали в результате падения кабинки фуникулера с канатной дороги в Анталье. Об этом сообщает пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям Турции в соцсети X (Twitter).

Кабинка фуникулера упала с высоты вечером 12 апреля, десятки пассажиров застряли наверху.

К середине дня 13 апреля спасатели завершили работу, заявили в управлении по ЧС. Из 24 кабинок, оставшихся на высоте, эвакуировали 174 человек. 13 из них направили в больницу для контрольных медисследований. Глава МВД Турции сообщил, что в спасательной операции участвовали экипажи 10 вертолетов.

Министр юстиции страны Йылмаз Тунч заявил в соцсетях, что в рамках расследования задержали 13 человек.

По данным министра, предприятие, которому принадлежал фуникулер, работало с нарушениями. В частности, у компании не было плана действий в чрезвычайных ситуациях. По предварительным данным, причиной ЧП стало недостаточное крепление в местах соединения несущих опор канатной дороги, а также повреждения троса.

Трех человек задержали после крушения кабины канатной дороги в Италии
Общество
Фото:Zuma / ТАСС

В мае 2021 года в Италии произошла авария на канатной дороге. В результате обрыва каната примерно с 20-метровой высоты упала кабина, в которой находились 15 человек. 

Сначала погибшими числились 13 человек, еще двоих детей в  тяжелом состоянии госпитализировали, однако позже один из них также скончался.

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Теги
Турция Анталья фуникулер ЧП
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