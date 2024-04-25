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Наводнения в России ,  
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В Тюменской области предотвратили прорыв дамбы

МЧС: в Абатском районе Тюменской области предотвратили прорыв дамбы
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Наводнения в России

Спасатели предотвратили прорыв дамбы в Абатском районе Тюменской области, сообщат пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Сотрудники МЧС обнаружили течь во время патрулирования защитной конструкции, вдоль которой проходит федеральная автомобильная дорога Тюмень-Омск. На место направили подкрепление.

«За несколько часов спасатели засыпали и укрепили аварийный участок. В настоящее время течь устранена, вода откачивается», — говорится в сообщении пресс-службы.

Федеральная трасса Тюмень-Омск открыта, в районе дамбы организовано реверсивное движение, добавили в ведомстве. Насыпь длиной в 12 км возвели накануне.

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Фото:Сергей Русанов / ТАСС

В начале апреля российские регионы столкнулись с паводками. Наиболее масштабные последствия наводнения зафиксировали в Орске Оренбургской области. Там прорвало дамбу, которая защищала город от подтоплений, вода зашла на территории тысяч домов и участков.

В Тюменской области 8 апреля из-за угрозы паводка ввели режим ЧС. 22 апреля в Абатском районе региона объявили эвакуацию. В тот же день уровень воды в протекающей здесь реке Ишим достиг 1062 см, что превышает критический уровень на 212 см. Пик наводнения в регионе прогнозировали на 24 апреля.

По последним данным регионального МЧС, в городе Ишим уровень воды снижается, однако продолжает расти в районе села Абатское, расположенного выше по течению. В 20 населенных пунктах Тюменской области остаются подтопленными 155 домов, 523 дачных дома, 2,7 тыс. приусадебных участков и 17 участков автомобильных дорог. Из подтопленных районов эвакуировали более 4,2 тыс. человек.

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Теги
Тюменская область паводок МЧС
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