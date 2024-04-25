Река Ишим в Абатском районе Тюменской области поднялась на 2 м за сутки

Река Ишим в Абатском районе Тюменской области поднялась на 2 м за сутки

Уровень воды в реке Ишим в Абатском районе Тюменской области поднялся на 202 см и дошел до уровня 1121 см. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета в телеграм-канале. Критическая отметка уровня воды в районе города Ишим — 850 см.

В округе подтоплено 11 придомовых территории и семь участков дорог. Из-за затопления моста нет прямого сообщения между населенными пунктами Назарово, Юрга и Черемшанка.

8 апреля в Тюменской области ввели режим ЧС из-за угрозы паводка. В Абатском районе региона 22 апреля объявили эвакуацию.

Как сообщает управление МЧС по региону, в 20 населенных пунктах Тюменской области остаются подтопленными 155 домов, 523 дачных дома, 2,7 тыс. приусадебных участков и 17 участков автомобильных дорог. Из подтопленных районов эвакуировали более 4,2 тыс. человек.