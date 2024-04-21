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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон допустил отправку в посольство в Киеве новых военных советников

Патрик Райдер допустил отправку Пентагоном в посольство в Киеве новых советников
Сюжет
Военная операция на Украине
Советники находятся под руководством главы дипмиссии, но состоят из сотрудников Минобороны США. Они не участвуют в боевых действиях, а будут консультировать украинское правительство и военнослужащих, пояснили в Пентагоне

США рассматривают возможность отправки в посольство на Украине дополнительных военных советников, заявил Politico пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, советники не участвуют в боевых действиях, а будут консультировать и поддерживать украинское правительство и военных.

«На протяжении всего конфликта Минобороны изучало и корректировало наше присутствие в стране по мере изменения условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность направления нескольких дополнительных советников для расширения Управления оборонного сотрудничества (ODC) при посольстве», — сказал Райдер.

Он пояснил, что этот персонал находится под руководством главы дипмиссии, но укомплектован сотрудниками военного ведомства. Представитель Пентагона отказался называть численность «по соображениям оперативной безопасности и защиты сил». По словам двух американских чиновников, речь может идти о 60 человек.

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Источники издания также рассказали, что дополнительные советники нужны для поддержки логистики и надзора за оружием, которое США поставляют на Украину. Один из собеседников издания сообщил, что они также будут помогать украинским военнослужащим в обслуживании вооружений.

Палата представителей 20 апреля одобрила законопроект о выделении около $61 млрд на поддержку Киева. Речь идет о расходах на общую сумму $60,84 млрд, включая $23,2 млрд на восполнение военных запасов США и $11,3 млрд на деятельность американских военных на Украине.

США исключают отправку своих войск на Украину. В апреле госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что «на украинской земле не будет ни одного американского солдата», и подчеркивал, что позиция президента Джо Байдена по конфликту на Украине заключается в поддержке Киева и предотвращении войны с Москвой. Конфликт России с НАТО неизбежен, если военные стран альянса появятся на украинской территории, предупреждали в Кремле.

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Елена Чернышова
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