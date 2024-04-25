Путин заявил, что «народный ВПК» работает вовсю

Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

«Народный ВПК» в России работает вовсю, постоянно появляются предложения от людей, работающих в сфере новых технологий. Об этом заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). РБК ведет трансляцию.

Президент отметил, что одна из «наисложнейших отраслей» в России — это беспилотники и все, что с ними связано, включая искусственный интеллект. «У нас и Минобороны этим занимается. Вы знаете, там так называемые народные ВПК уже работают вовсю. Минобороны не успевает за предложениями следить, которые предлагают люди, занятые в этой сфере», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что успех в зоне боевых действий зависит от того, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи, «с каким опережением противоборствующие стороны это делают». «И у нас получается. И в Минобороны занимаются, и гражданские ведомства», — заявил он.

В конце марта зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством особо востребованных образцов вооружения призвал российский ВПК «работать быстрее». «Те перспективы, которые есть, и те потребности, которые мы сегодня имеем, требуют максимально слаженной и быстрой работы», — подчеркнул он.

Ранее Медведев рассказал, что в 2024 году рабочая группа уделит особое внимание реализации инвестиционных проектов по наращиванию мощностей оборонно-промышленного комплекса. Речь идет в первую очередь об увеличении производства средств поражения, взрывчатых веществ, систем ПВО и контрбатарейной борьбы, а также бронетанковой техники.