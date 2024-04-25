Тишковец: в Поволжье, на Южный и Средний Урал придет «ржавый» дождь

Синоптик предсказал появление ржавого дождя в Поволжье и на Среднем Урале

Фото: Alberto Pezzali / Global Look Press

Пыльный шлейф из Африки 26 апреля достигнет Поволжья, а на следующий день — Южного и Среднего Урала, где возможен «ржавый» дождь, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Начались пыльные [бури] и на юге России — в отдельных районах Ростовской области (Гигант, Ремонтное), Краснодарского края (Лабинск), Ставрополья (Арзгир), Калмыкии (Малые Дербеты, Комсомольский)», — рассказал Тишковец.

Синоптик предупредил, что самому большому риску в такие дни подвержены люди с заболеваниями верхних дыхательных путей, сердечники и аллергики. Впрочем, песчаная буря может быть опасна и для здоровых людей, напомнил Тишковец: «Исследования, проведенные учеными, выявили целый список опасных тяжелых металлов в африканской пыли».

Днем 25 апреля небо над Крымом и Белгородом стало желтым из-за африканской песчаной бури. А днем раньше последствия бури пришли в Грецию — в Афинах небо стало оранжевым. По информации местных властей, эта песчаная буря стала сильнейшей на территории страны с 2018 года.