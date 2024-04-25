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В Крыму и Белгороде небо стало желтым из-за африканской пыли

Небо над Крымом и Белгородом стало желтым из-за африканской песчаной бури
Фото: zhest_belgorod / Telegram
Фото: zhest_belgorod / Telegram

Жители Крыма и Белгорода увидели желтое небо из-за песчаной бури, донесшей песок в Европу с территории Сахары, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он опубликовал фотографии из Белгорода, где после дождя на машинах и верхней одежде местных жителей остался налет. «Похожее наблюдали и в Крыму», — добавил синоптик. Тишковец предупредил, что такие осадки могут дойти до северо-запада страны, но подчеркнул, что концентрация бури «ничтожно мала».

Небо в Благовещенске окрасилось в желтый цвет из-за бури. Видео
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Накануне, 24 апреля, последствия бури пришли и в Грецию — в Афинах небо окрасилось в оранжевый цвет. Местные власти заявили, что это сильнейшая песчаная буря на территории Греции с марта 2018 года. Днем ранее аэропорт Бенина в городе Бенгази на востоке Ливии приостановил авиасообщение из-за песчаной бури. Власти объявили 22 и 23 апреля нерабочими днями.

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Теги
Евгений Тишковец Белгородская область Крым Сахара песчаная буря
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