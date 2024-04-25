 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Австрия отказала России в участии в церемонии в Маутхаузене

Мемориальный комплекс на месте концлагеря &laquo;Маутхаузен&raquo; в Линце,&nbsp;Австрия
Мемориальный комплекс на месте концлагеря «Маутхаузен» в Линце, Австрия (Фото: РИА Новости)

Власти Австрии отказали российской дипмиссии в стране в участии в памятной церемонии по случаю освобождения концентрационного лагеря Маутхаузен, сообщило российское посольство.

Как уточнили дипломаты, Австрийский комитет Маутхаузена (АКМ) заявил об отказе официальным делегациям России и Белоруссии «в участии в традиционных мероприятиях по случаю 79-летней годовщины освобождения концлагеря».

«В своем малодушном двуличии организаторы этим не ограничились и в данном случае также рекомендовали воздержаться от участия и организациям российских соотечественников в Австрии», — отметили в посольстве.

МИД решил выслать австрийского дипломата
Политика
Вернер Альмхофер

В апреле 2023 года посольству России не разрешили возложить венки к мемориалу советских и американских солдат в США, как рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Спустя год, в апреле 2024 года, официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что посольство России в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных российских представителей в траурных мероприятиях в память об освобождении узников концлагерей. МИД назвал решение немецкой стороны «провокационным выпадом».

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Австрия посольство концлагерь
Материалы по теме
Посольство ФРГ ответило на слова Захаровой о церемонии в память узников
Политика
ФСБ рассекретило документы о преступлениях нацистов в Смоленской области
Политика
«Охотник за нацистами» из разведки Германии основал правую партию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 98,71 (-0,2) Инвестиции, 16:51 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 92,13 (-0,37) Инвестиции, 16:51
Bloomberg: ЕС запретит реэкспорт СПГ из России, но себе получать разрешит Бизнес, 21:44
Песков заявил, что Путин и бизнес остались довольны съездом РСПП Политика, 21:30
Экспертизы не подтвердили взрыв на Ту-154, в котором летел Качиньский Политика, 21:27
В Батайске из-за конфликта ученика и учительницы приехали мэр и полиция Общество, 21:17
ФИФА и УЕФА выразили обеспокоенность ситуацией в испанском футболе Спорт, 21:15
Синоптик предсказал появление ржавого дождя в Поволжье и на Среднем Урале Общество, 21:11
Число жертв убийства в Херсонской области возросло до семи Политика, 21:02
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Австрия отказала России в участии в церемонии в Маутхаузене Политика, 20:50
Тренер «Сочи» заявил об отравлении 14 футболистов перед игрой с «Ахматом» Спорт, 20:48
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:29
Суд удовлетворил иск ФНС к одному из юрлиц IKEA на ₽12,9 млрд Бизнес, 20:26
«Крылья Советов» победили «Факел» благодаря голу в концовке Спорт, 20:24
Жителя Подмосковья в розыске задержали в Адлере с тушей дельфина Общество, 20:18
Пушилин уволил замруководителя своей администрации Политика, 20:18