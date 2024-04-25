Австрия отказала России в участии в церемонии в Маутхаузене

Мемориальный комплекс на месте концлагеря «Маутхаузен» в Линце, Австрия (Фото: РИА Новости)

Власти Австрии отказали российской дипмиссии в стране в участии в памятной церемонии по случаю освобождения концентрационного лагеря Маутхаузен, сообщило российское посольство.

Как уточнили дипломаты, Австрийский комитет Маутхаузена (АКМ) заявил об отказе официальным делегациям России и Белоруссии «в участии в традиционных мероприятиях по случаю 79-летней годовщины освобождения концлагеря».

«В своем малодушном двуличии организаторы этим не ограничились и в данном случае также рекомендовали воздержаться от участия и организациям российских соотечественников в Австрии», — отметили в посольстве.

В апреле 2023 года посольству России не разрешили возложить венки к мемориалу советских и американских солдат в США, как рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Спустя год, в апреле 2024 года, официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что посольство России в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных российских представителей в траурных мероприятиях в память об освобождении узников концлагерей. МИД назвал решение немецкой стороны «провокационным выпадом».