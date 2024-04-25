В Нижнем Тагиле произошел мощный пожар в кафе

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В Нижнем Тагиле загорелось кафе, пожар локализовали на площади 2 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЧС.

По предварительным данным, никто не пострадал. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. На месте работают 43 специалиста и 12 единиц техники. Портал TagilCity пишет, что горит двухэтажное здание клуба-кафе INJI на улице Восточная.

В середине января в центре Москвы произошел пожар в подсобном помещении ресторана. Из заведения эвакуировали 50 человек, никто не пострадал. Телеграм-канал Shot со ссылкой на источник сообщил, что пожар начался в ресторане True Cost.