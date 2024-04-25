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Экономика ,  
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Путин заявил, что Россия не будет производить все товары сама

Путин: Россия не собирается производить все товары самостоятельно
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Россия не обязана производить все необходимые ей товары и услуги самостоятельно и на своей территории, но создаваемое у себя должно основываться на отечественной технологической базе, заявил президент страны Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. РБК вел прямую трансляцию.

«Стратегическая задача России — нарастить выпуск товаров и услуг прежде всего на собственной технологической базе. Я много раз говорил уже и сейчас хочу повторить: мы не собираемся абсолютно все здесь производить, в России. Бессмысленно и не нужно, мы не собираемся этого делать, но нужно создавать именно свои оригинальные решения, сервисы, программные обеспечения, применять их на практике, особенно по критически важным технологиям и направлениям. Таково требование времени», — сказал он.

Путин заявил о способности России самой развивать необходимые технологии
Экономика
Владимир Путин

Прошлым летом Путин сообщал, что Россия по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик мира.

По словам Путина, сейчас темпы роста российской экономики «довольно устойчивы». Рост ВВП во втором квартале 2023 года составил 4,9%, при этом более высокий темп — у отраслей, не связанных с добычей нефти и газа. Показатели промышленного производства увеличились на 6,3%, а обрабатывающего — на 11,3%.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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