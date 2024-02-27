РСПП не поддержал приоритет уплаты налогов при банкротствах

РСПП не поддержал приоритет уплаты налогов банкротами, предупредив о риске ущемления прав кредиторов. ФНС уверена, что инициатива выгодна «беззалоговым» кредиторам и снижает риск использования залогов для ухода от налогов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Принятие законопроекта о первоочередной уплате зарплатного НДФЛ, страховых взносов и ряда других налогов банкротящихся компаний может привести к «неоправданному приоритету налоговых требований в ущерб реестровым кредиторам» — такую позицию бизнеса глава РСПП Александр Шохин обозначил в письме к председателю комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергею Гаврилову (документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием). Кроме того, положение о том, что налоги, начисленные на залоговое имущество банкрота, должны в приоритетном порядке погашаться за счет выручки от реализации залога, ставит под сомнение «ценность залога как наиболее надежного обеспечения», указывает Шохин.

Законопроект был внесен правительством в нижнюю палату парламента в январе 2024 года, его первое чтение запланировано на март, сообщил РБК Гаврилов. «Комитет с позицией РСПП в целом согласен. Планируя принятие законопроекта в первом чтении, документально обозначим направление доработки ко второму чтению, учитывающее озабоченность бизнес-сообщества и предприятий реального сектора, являющихся заемщиками», — заявил он.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) не согласились с тезисами РСПП. Подход, отраженный в проекте закона, «соответствует распространенной международной практике приоритизации налоговых требований, защиты их от размытия возможными схемами, в том числе банкротными», прокомментировали РБК в пресс-службе ФНС. «Иначе залог в банкротстве можно будет использовать для уклонения от уплаты налогов», — пояснили там.

Что касается вопроса использования залоговой выручки, то законопроект закрепляет уже сложившуюся к настоящему времени судебную практику, которая включает налоги от использования и продажи залогового имущества в перечень расходов, которые должны покрываться за счет реализации предмета залога, говорят в ФНС. В противном случае эти расходы перекладывались бы на незалоговых кредиторов, что несправедливо, напомнили в ведомстве позицию Верховного суда.

Что меняют поправки в делах о банкротстве

Согласно действующему закону о банкротстве, так называемые «текущие платежи» имеют приоритет перед выплатами в пользу кредиторов, включенных в реестр. К текущим платежам относятся обязательства, возникшие после принятия заявления о признании должника банкротом, — в том числе по выплате текущих зарплат и выходных пособий, коммунальных платежей, налогов и сборов. Своя очередность платежей установлена как внутри группы текущих платежей, так и внутри группы реестровых требований.

В составе «текущих платежей», которые взыскиваются вне процедуры банкротства, напрямую налоги и сборы не упомянуты, но, как следует из закона, они должны относиться к пятой очереди («иные текущие платежи») — после, в частности, судебных расходов по делу о банкротстве, вознаграждения арбитражному управляющему и зарплат работников.

Но, согласно сложившейся судебной практике, на которую, в частности, ссылались территориальные органы ФНС, требования об уплате НДФЛ, а также взносов на обязательное пенсионное страхование, должны удовлетворяться в составе второй очереди (как для текущих платежей, так и для реестровой задолженности), то есть как и для зарплаты.

Правительственный законопроект изменяет подход:

Во-первых, в состав второй очереди текущих платежей предлагается включить текущие страховые взносы: не только на пенсионное, как сейчас, но и на социальное и медицинское страхование (последние раньше учитывались в составе пятой очереди).

Во-вторых, законопроект закрепляет положение НДФЛ в составе второй очереди как текущих, так и реестровых платежей — после полной выплаты требований по заработной плате.

В-третьих, поправки предлагают отнести к пятой очереди текущих требований прочие «обязательные платежи (возникшие или восстановленные после даты принятия заявления о признании должника банкротом, в том числе связанные с реализацией конкурсной массы, с продолжением хозяйственной деятельности, а также налоги, объектом налогообложения которыми является имущество [должника])». Например, налог на прибыль, налог на имущество (этот пункт касается реализации незалогового имущества; по залоговому предлагаемый порядок — иной, см. ниже).

Однако при наличии реестровых кредиторов первой и второй очередей (то есть возмещение вреда жизни и здоровью граждан и выплата зарплат и выходных пособий, соответственно) предлагается понизить очередность налога на прибыль — а именно выплачивать задолженность перед такими кредиторами за счет средств на уплату текущих требований по налогу на прибыль от реализации активов банкрота. В пояснительной записке к законопроекту это определяется как «механизм замещения». Если это произошло, обязательство по уплате налога на прибыль переходит из текущих в реестровые — в первую или вторую очередь (в зависимости от наличия соответствующей очереди реестровых кредиторов).

Законопроект также предлагает закрепить подход Верховного суда, когда в рамках пятой очереди текущих платежей выплачивается «восстановленный» НДС с проданного имущества должника (если оно не находится в залоге). Речь идет о правиле, согласно которому при продаже имущества банкрота в ходе конкурсного производства должен быть восстановлен НДС, принятый должником к вычету по этому имуществу в период до банкротства (такой НДС эквивалентен по размеру тому, что был зачтен до банкротства).

Если речь идет о продаже имущества, находящегося в залоге у кредитора, в настоящее время восстановленный НДС, опять же согласно преобладающей судебной практике последних лет, должен уплачиваться приоритетно перед требованиями залоговых кредиторов — как часть «расходов на обеспечение сохранности предмета залога и реализацию его на торгах» (ст. 138 закона о банкротстве). Рассматриваемый законопроект также предлагает закрепить эту практику. Однако, согласно поправкам, такая приоритетность будет действовать применительно к новым договорам залога — заключенным после вступления в силу измененного закона.

Что говорят в РСПП и банках

РСПП предупреждает, что включение всех страховых взносов в состав второй очереди текущих платежей «объективно увеличит объем требований, удовлетворяемых за счет средств от продажи залога в ущерб требованиям залогового кредитора». Имеется в виду, что, согласно закону о банкротстве и разъяснениям Высшего арбитражного суда, до 20% вырученной суммы от продажи предмета залога, «в случае недостаточности иного имущества должника», направляется кредиторам первой и второй очередей как по текущим платежам, так и по реестровым требованиям.

В письме глава РСПП также ссылается на позицию Конституционного суда (.pdf), который в 2023 году принял решение о «компромиссном варианте» уплаты налога на прибыль, образовавшегося в связи с реализацией имущества банкрота. Бизнес-объединение предлагает закрепить в законопроекте решение КС о включении такой задолженности в третью очередь реестра требований кредиторов.

Как отмечали юристы, до 2020 года налог на прибыль, возникавший в связи с продажей на торгах имущества банкрота, уплачивался в качестве текущих платежей перед реестровыми требованиями кредиторов, однако в ряде недавних дел суды пришли к выводу, что уплата такого налога на прибыль должна производиться после удовлетворения требований «реестровых» кредиторов.

Отдельно в письме глава РСПП затрагивает ситуацию с реализацией имущества, которое находится в залоге у банка. Действующий закон предусматривает, что 70% выручки от продажи залога (80% — в случае с банком) направляется на погашение требований держателя залога, а 20% (или 15%) — на требования кредиторов первой и второй очередей. Согласно же поправкам, в приоритетном порядке — до расходования этих средств на требования залоговых кредиторов и кредиторов первой и второй очередей — залоговая выручка должна направляться также на оплату восстановленного НДС с реализованного залогового имущества, налога на прибыль, налога на имущество, земельного и транспортного налогов, начисленных за время проведения банкротных процедур. Сейчас закон формально не проясняет, нужно ли платить налоги при реализации залогового имущества, и если да, то какие.

В случае принятия предложенной редакции поправок в приоритетном порядке будет выплачиваться большое количество обязательных платежей, в том числе восстановленный НДС и налог на прибыль — в результате залоговый кредитор не сможет удовлетворить свои требования в размере, на который рассчитывал, говорится в письме РСПП.

«В конечном итоге закрепление такого подхода может привести к усложнению банковского кредитования (удорожанию банковских продуктов) и необходимости предоставления в залог имущества, стоимость которого существенно превосходит размер получаемого кредита», — резюмировал Шохин.

«Предлагаемые в законопроекте изменения ущемляют интересы кредитных организаций, являющихся системными залоговыми кредиторами в процедурах банкротства, так как уполномоченный орган в лице ФНС получает преимущества по удовлетворению требований в первую очередь за счет залоговых кредиторов, в том числе за счет кредитных организаций, предоставивших заемщикам кредитные средства под залог имущества», — заявили РБК в пресс-службе Россельхозбанка.

После принятия законопроекта при выдаче кредитов под залог банки будут учитывать, что в случае банкротства заемщика-юридического лица из причитающихся кредитору средств вычтут не только 20–30% расходов на процедуру, как это происходит сейчас, но и дополнительно 20-процентный налог на прибыль и некоторую сумму восстановленного НДС, отмечает директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский.

«С учетом «объективного предпринимательского риска» это приведет к уменьшению сумм займа за аналогичные предметы залога, увеличению первоначальных взносов или ставок по кредитам, выдаваемых под залог», — уверен он.

Какие аргументы приводят власти

Законопроект был разработан во исполнение позиции Конституционного суда, который в прошлом году предписал определить очередность уплаты налога на прибыль компаниями-банкротами. Своим решением суд установил временный порядок, отнеся этот налог к реестровым требованиям третьей очереди, то есть после возмещения вреда жизни и здоровью граждан и выплаты зарплат и выходных пособий по обязательствам, возникшим до возбуждения дела о банкротстве. В то же время суд указал, что для законодателя «не является препятствием при исполнении настоящего постановления решить [вопрос] иначе, чем в действующем правовом регулировании, с учетом социально-экономической целесообразности».

В пояснительной записке к законопроекту правительство указывало на необходимость соблюдать «баланс частных и публичных интересов». Предложенный законопроектом подход коррелирует с правовыми позициями, выраженными Конституционным судом, говорилось в ней. «Следует учитывать, что регулирование уплаты обязательных платежей не должно приводить к фактическому освобождению должника от исполнения налоговой обязанности и деформировать экономическую среду, создавая для хозяйствующих субъектов без достаточных для этого оснований неравное положение в части исполнения налоговой обязанности», — говорилось в документе.

Как сообщили РБК в пресс-службе ФНС, законопроект учел позицию КС и увеличил «защищенность прав работников, повысив их очередность по отношению к налогу на прибыль от реализации конкурсной массы и «зарплатных» налогов». Теперь в случае исчисления налога на прибыль долги по зарплате будут гаситься в большем объеме и быстрее, поскольку бюджет уступил свое приоритетное право в пользу работника, указали в ведомстве.

Что касается института залога, то он «не предполагает безусловную защиту в ущерб иным лицам, то есть уплату налогов, прямо связанных с предметом залога, незалоговыми кредиторами либо вовсе освобождение от налогообложения», считают в ФНС. Следовательно, принятие законопроекта позволит сделать более справедливым погашение требований различных категорий кредиторов, а именно — позволит реестровым незалоговым кредиторам получать больше, поскольку они не будут нести расходы, связанные с залоговым имуществом, утверждают там.

По статистике, залоговые кредиторы банкротов получают больше, чем остальные включенные в реестр. Так, по данным Федресурса (.pdf), в 2023 году залоговые кредиторы (в основном это банки) смогли вернуть себе 26% долгов — намного больше, чем другие кредиторы (9,7% по всем кредиторам).

ФНС считает, что причины потерь банков при реализации заложенного имущества лежат в области других факторов, таких как «поведение залогового кредитора при затягивании процедуры и нерыночные продажи залогового имущества с дисконтом», что забирает больше половины от его стоимости.

Оснований утверждать, что изменение законодательства приведет к подорожанию кредитов нет, уверены в ФНС. Стоимость кредита зависит от общих условий кредитования и банковской политики. Это подтверждают и предыдущие этапы формирования судебных подходов к использованию залоговой выручки, которые никак не повлияли на процентные ставки, считают в службе. Затраты на налоги для залоговых поступлений в среднем за последние два года, когда практика на уровне Верховного суда уже сложилась, — это всего 4,5% от поступлений, причитающихся банкам, указали в ФНС.

В результате закрепления сложившейся судебной практики при принятии предложенных поправок эффект для бюджетной системы превысит 54 млрд руб. в год, оценили в ФНС. В большей части в эту оценку входит сохранение поступлений, которые при выводе залоговой массы из-под налогообложения, прекратятся, указали там.

Если сложившийся подход будет изменен, то «ситуация может развиваться по одному из двух негативных сценариев», считают в ведомстве. В первом — имущественная выгода предоставляется залоговым кредиторам, а расходы перекладываются на незалоговых кредиторов, то есть весь остальной бизнес. Во втором сценарии, при отсутствии незалогового имущества, такие расходы списываются, а процедура банкротства превращается в «налоговый офшор», описывают в ФНС: «Должник затягивает процедуру банкротства и в то же время использует по назначению находящийся в залоге дорогостоящий актив, например, завод, и фактически освобождается от уплаты любых налогов».

Все регионы, которые уже подготовили свои отзывы на законопроект, его поддержали; местные власти отмечают, что поправки увеличат доходы региональных бюджетов и гарантируют защиты прав работников, сказал РБК источник, знакомый с этими материалами.

Что говорят юристы по банкротствам

На ход работы над законопроектом еще могут повлиять актуальные судебные тяжбы по правам залоговых кредиторов, предупреждает исполнительный директор ООО «УК «Помощь» Анна Ларина. «Спор по этому вопросу идет в Конституционном суде, где рассматриваются жалобы ПАО «Сбербанк» и ООО «Торговый дом «Агроторг» (дочерняя структура Россельхозбанка. — РБК). Результат рассмотрения жалоб пока не известен, однако он может во многом повлиять на развитие законопроекта», — полагает Ларина.

В частности, в жалобе Сбербанка речь идет о подходе Верховного суда, который как раз и посчитал, что за счет средств, полученных от использования и продажи залога, приоритетно должны погашаться начисленные за время процедуры банкротства налоги. Сбербанк с этим не согласен: он считает, что неверно относить налоги к расходам на обеспечение сохранности предмета залога и его реализации на торгах.

Правительственная инициатива может породить череду споров по поводу конституционности обсуждаемых поправок в случае их принятия в актуальной редакции, считает вице-президент Ассоциации юристов в сфере ликвидации и банкротства Владимир Кузнецов, указывая на возможность «перекоса» в сторону интересов бюджета в делах о несостоятельности.

«Складывается двоякая тенденция, при которой законодатель и практика вроде бы и идут навстречу независимым кредиторам, как, например, сделал Конституционный суд, опубликовав свою позицию по поводу распределения средств при реализации предмета залога. С другой стороны, многие законодательные инициативы, в том числе и рассматриваемая, а также позиции судов бескомпромиссно отдают приоритет налоговой», — отмечает Кузнецов.

Налоговые органы — одни из основных кредиторов по делам о банкротстве, причем их требования чаще всего ничем не обеспечены, поэтому нужны гарантии компенсации платежей в бюджет, поясняет логику законопроекта председатель совета союза арбитражных управляющих «Национальный центр реструктуризации и банкротства» Валерия Герасименко. При этом по большей части законопроект представляет собой закрепление уже сложившейся судебной практики: суды уже исходят из того, что налоги могут быть отнесены к расходам на сохранность предмета залога, констатирует она.