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Военные западной группировки войск уничтожили иностранную технику ВСУ — три 155-мм гаубицы М777, три боевые машины реактивных систем залпового огня Vampire, а также «Град» и HIMARS. Об этом сообщает Минобороны в ежедневной сводке.

По данным ведомства, украинская сторона потеряла до 30 военнослужащих. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, добавили в Минобороны.

Накануне, 24 апреля, Минобороны также отчиталось о том, что западная группировка заняла более выгодные рубежи в ЛНР. Тогда военные уничтожили две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и боевую машину HIMARS.