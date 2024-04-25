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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные уничтожили РСЗО Vampire и HIMARS

Минобороны: группировка войск «Запад» уничтожила РСЗО Vampire и HIMARS
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Военные западной группировки войск уничтожили иностранную технику ВСУ — три 155-мм гаубицы М777, три боевые машины реактивных систем залпового огня Vampire, а также «Град» и HIMARS. Об этом сообщает Минобороны в ежедневной сводке.

По данным ведомства, украинская сторона потеряла до 30 военнослужащих. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, добавили в Минобороны.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Накануне, 24 апреля, Минобороны также отчиталось о том, что западная группировка заняла более выгодные рубежи в ЛНР. Тогда военные уничтожили две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и боевую машину HIMARS.

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Теги
Минобороны российские военные позиции РСЗО HIMARS
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