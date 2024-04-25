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Экономика ,  
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Министр обратил внимание на возможности россиянок в декрете работать

Министр труда высказался о возможностях работы россиянок в декрете
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images

Молодые матери в декрете могут удовлетворить часть спроса на рынке труда, многие из них обладают знаниями, навыками и временем, чтобы работать. Об этом заявил РБК министр труда Антон Котяков.

«Не видел в базе данных «Работа в России» указаний в запросе работодателей в описании вакансии «Хотим только мамочек молодых». Но уверен, что под те требования, которые выдвигают работодатели, есть мамочки, которые находятся дома и имеют возможность при своих знаниях, навыках и наличии свободного времени удовлетворить запрос работодателя», — сказал Котяков.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что новый национальный проект «Кадры» будет включать в себя меры по привлечению в экономику отдельных категорий потенциальных работников. В их числе — выходящие из декрета россиянки, люди с инвалидностью, молодежь и лица старшего возраста.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В июне 2023 года президент Владимир Путин во время выступления на ПМЭФе (Петербургском международном экономическом форуме) предложил изменить законодательство в пользу женщин, решивших выйти на работу раньше, чем через полгода после родов, и на полную ставку. В августе инициатива была оформлена в качестве официального поручения главы государства.

В декабре 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому родители сохраняют право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае выхода из декретного отпуска до достижения им возраста полутора лет. Изменения были внесены в том числе в Трудовой кодекс. Средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2024 году составляет 17,8 тыс. руб.

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Татьяна Голикова фото

Татьяна Голикова

вице-премьер России
9 февраля 1966 года
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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