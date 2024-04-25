Адвокат рассказал о необходимости госпитализации Заремы Мусаевой

Зарема Мусаева (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Зарему Мусаеву, осужденную по обвинению в применении насилия к сотруднику полиции, следовало направить в больницу еще несколько недель назад из-за сильных болей в правой ноге, сообщил РБК ее адвокат Александр Савин, комментируя информацию о ее предположительной госпитализации.

«Я занимаюсь уже месяц темой ее лечения, именно ее необходимого обследования и последующей госпитализации, обращаясь в различные органы УФСИН по Чеченской Республике. Связано это именно с острым состоянием, вызванными болями в правой ноге», — рассказал адвокат.

Он не смог подтвердить факт перевода Мусаевой в больницу. «На данный момент у меня нет подтверждения от органов УФСИН по ЧР о госпитализации Мусаевой З.А., а именно они занимаются этим вопросом», — сказал защитник. РБК направил запрос в чеченское управление ФСИН.

О госпитализации Мусаевой сообщил в телеграм-канале ее сын Абубакар Янгулбаев. Он уехал из России в 2022 году. В публикации он не называет свой источник информации и отмечает, что других подробностей, кроме того, что женщина уже не может передвигаться даже на костылях, у него нет.

Адвокат Савин добавил, что прогресс в решении о госпитализации Мусаевой наметился после обращения к главе управления по Чеченской Республике Ахмеду Адаеву.

Савин ранее рассказывал, что у его подзащитной несколько хронических заболеваний, также на нее негативно влияют тюремные условия. От болей в ноге она принимает обезболивающее, но серьезной диагностики по ее жалобам врачи пока не проводили. Также у Мусаевой диагностировали катаракту глаза.

Зарема Мусаева замужем за бывшим судьей Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаевым. Их сыновья — чеченские правозащитники Абубакар и Ибрагим Янгулбаевы.

В январе 2022 года в квартиру в Нижнем Новгороде, где Мусаева жила с супругом, ворвались вооруженные люди. Женщину вывезли в Чечню как свидетеля по уголовному делу. Через месяц, в феврале 2022 года, ее обвинили в нападении на полицейского и арестовали. Летом 2022 года Мусаеву приговорили к пяти с половиной годам колонии, затем приговор был смягчен на три месяца.

Родственники и адвокат Мусаевой неоднократно сообщали о хронических заболеваниях женщины, ее ухудшающемся здоровье и госпитализациях (у Мусаевой — инсулиннезависимый сахарный диабет). В начале 2022 года Европейский суд по правам человека обязал Россию отчитываться о физическом состоянии Мусаевой.