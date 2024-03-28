Адвокат Заремы Мусаевой пожаловался на ухудшение ее здоровья
Здоровье Заремы Мусаевой, осужденной по обвинению в применении насилия к сотруднику полиции, постепенно ухудшается, сообщил РБК ее адвокат Александр Савин.
У женщины несколько хронических заболеваний, кроме того, на нее влияют тюремные условия, заявил Савин.
«Состояние ее здоровья поступательно ухудшается. Она рассказала, что у нее начались серьезные отеки ног, после чего ее повезли в больницу. Там ей были назначены дополнительные препараты к уже имеющимся», — рассказал он.
От болей в ногах Мусаева принимает обезболивающие, но серьезной диагностики по ее жалобам врачи пока не проводили, уточнил адвокат. По словам Савина, у его подзащитной также диагностировали катаракту глаза.
Зарема Мусаева замужем за бывшим судьей Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаевым. Их сыновья — чеченские правозащитники Абубакар и Ибрагим Янгулбаевы.
В январе 2022 года в квартиру в Нижнем Новгороде, где Мусаева жила с супругом, ворвались вооруженные люди. Женщину вывезли в Чечню как свидетеля по уголовному делу. Через месяц, в феврале 2022 года, ее обвинили в нападении на полицейского и арестовали. Летом 2022 года Мусаеву приговорили к пяти с половиной годам колонии.
5 марта 2024 года Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске смягчил Мусаевой приговор, снизив срок на три месяца,
Родственники и адвокат Мусаевой неоднократно сообщали о хронических заболеваниях женщины, ее ухудшающемся здоровье и госпитализациях (у Мусаевой — инсулиннезависимый сахарный диабет). В начале 2022 года Европейский суд по правам человека обязал Россию отчитываться о физическом состоянии Мусаевой.
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