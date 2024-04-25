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Си Цзиньпин призвал военных врачей Китая «сосредоточиться на поле боя»

Глава КНР Си Цзиньпин призвал военных врачей «сосредоточиться на поле боя»
Фото: Xue Yuge / Global Look Press
Фото: Xue Yuge / Global Look Press

Глава Китая Си Цзиньпин во время посещения Военно-медицинского университета призвал студентов и военнослужащих «сосредоточиться на поле боя», поскольку Пекин усилит свою готовность к возможной войне. Об этом сообщает South China Morning Post.

Лидер КНР посетил Армейский медицинский университет в городе Чунцин, чтобы изучить академическую работу вуза в области военной медицины и осмотреть оборудование для экстренной медицинской помощи на поле боя. Си Цзиньпина сопровождал заместитель председателя Центральной военной комиссии Китая.

Глава Китая призвал усилить материально-техническую поддержку войск, повысить боевую эффективность военных, а также следить за физическим и психическим благополучием офицеров и солдат. Он подчеркнул, что Китаю необходимо «новое поколение красных военных врачей».

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Ранее Си Цзиньпин приказал расформировать силы стратегической поддержки в армии Китая и создать новое подразделение — силы информационной поддержки. Оно будет оказывать «ключевую поддержку в координации создания и использования киберинформационной системы». Bloomberg называет эти изменения крупнейшей реорганизацией китайской армии с 2015 года.

В апреле 2023 года Си Цзиньпин призвал военнослужащих Народно-освободительной армии Китая активизировать подготовку к реальным боевым действиям. Заявление лидера КНР прозвучало на фоне маневров китайских военных кораблей у Тайваня, который Китай считает частью государства. Китайские власти объясняли, что учения необходимы для «предостережения сепаратистам».

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Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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