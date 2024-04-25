Сенатор назвал решение Байдена по Афганистану «зеленым светом» Путину

Митч Макконнелл (Фото: Julia Nikhinson / Reuters)

Решение президента США Джо Байдена вывести войска из Афганистана — все равно что дать «зеленый свет» его российскому коллеге Владимиру Путину. Такое мнение в эфире Fox News высказал лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл.

«Мы держали там терроризм под контролем. Нам не следовало выводить войска. Это то же, что и зеленый свет Путину», — сказал он. Макконнелл неоднократно называл вывод войск из Афганистана одним из худших внешнеполитических решений в американской истории.

Байден объявил о выводе войск из Афганистана в апреле 2021 года. Они находились там с 2001 года. Решение президент объяснил потерями США: по его словам, почти 2,5 тыс. американцев погибли, более 20 тыс. получили ранения.

Одновременно с выводом американских войск движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) организовало наступление на афганские правительственные силы. В середине августа они захватили всю территорию Афганистана. 26 августа в аэропорту Кабула произошел взрыв. Бомбу привел в действие террорист-смертник. Погибли 13 американских военных, еще 18 получили ранения — это были крупнейшие единоразовые потери армии США с 2011 года.