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В аэропорту Новосибирска после вынужденной посадки загорелся самолет

В аэропорту Новосибирска после вынужденной посадки загорелся самолет Ан-12

В новосибирском аэропорту Толмачево после вынужденной посадки загорелся самолет Ан-12, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

«В 12:57 (08:57 мск) экипаж самолета Ан-12 совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачево из-за отказа силовой установки. В процессе руления на стоянку наблюдалось горение в правой части крыла в районе четвертого двигателя. Аварийно-спасательными службами аэропорта возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет», — сказали в пресс-службе аэропорта.

Сотрудники МЧС на место происшествия не выезжали, рассказали РБК в пресс-службе регионального управления ведомства.

В авиастроительной корпорации «Иркут» ТАСС подтвердили возгорание одного из двигателей и рассказали, что борт следовал по маршруту Иркутск — Москва.

«Посадка прошла успешно. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет. Бортовая система пожаротушения сработала штатно, на взлетно-посадочной полосе самолет встретили пожарные команды, которые окончательно устранили возгорание», — сказали в пресс-службе компании.

РБК обратился за комментариями в аэропорт Толмачево.

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НГС пишет, что на Ан-12 в Новосибирской области летчики проходят обучение. В Росавиации изданию сообщили, что самолет относится к экспериментальной авиации и в ведомстве комментировать пожар не могут.

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