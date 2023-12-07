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Технологии и медиа ,  
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Следователи назвали помпаж причиной возгорания самолета в Бурятии

СКР: двигатель самолета, вылетевшего из Улан-Удэ, загорелся из-за помпажа
Фото: vm_sut / Telegram
Фото: vm_sut / Telegram

Следователи назвали помпаж предварительной причиной возгорания двигателя самолета в Бурятии, сообщило Восточное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

«По предварительным данным, 7 декабря 2023 года из-за помпажа двигателя грузовой самолет «Ту-204м», следовавший рейсом Улан-Удэ — Чжанчжоу, совершил посадку в аэропорту Байкал города Улан-Удэ», — говорится в публикации в канале ведомства в Telegram.

В СКР добавили, что по итогам произошедшего «проводится доследственная проверка» по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Самолет, принадлежащий компании «Авиастар-Ту», вылетел из аэропорта Улан-Удэ, через несколько минут после взлета произошло возгорание двигателя. Пилоты смогли выйти из аварийной ситуации, сбросив топливо, и совершили успешную посадку в аэропорту Байкал. В результате происшествия никто не пострадал.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Помпаж — нарушение в работе двигателя самолета, при котором воздух в компрессоре срывается с прямого движения и начинает создавать завихрения между лопастями силового агрегата.

Теги
самолет возгорание двигателей Бурятия Улан-Удэ

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