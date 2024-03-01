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В московском парке Горького закрыли ледовую аллею после пожара в кафе

В московском парке Горького после пожара в пяти кафе закрыли часть катка
Сюжет
Новости Москвы
Фото: gorkyparkmsk / Telegram
Фото: gorkyparkmsk / Telegram

Ледовая аллея на Пушкинской набережной московского парка Горького будет закрыта после пожара в кафе, сообщила пресс-служба парка.

«Уважаемые посетители, по техническим причинам ледовая аллея на Пушкинской набережной сегодня будет закрыта. Приносим свои искренние извинения и надеемся, что это не испортит вам отдых на катке», — говорится в сообщении.

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В ночь на 1 марта в парке Горького загорелись деревянные павильоны с пятью кафе. Пожар произошел неподалеку от речного причала. Огонь охватил 200 кв. м, была угроза дальнейшего распространения. Позднее пожар локализовали и потушили, пострадавших не было.

Теги
Москва ЦПКиО им. Горького Пожар закрытие каток
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