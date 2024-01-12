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В центре Москвы загорелся ресторан

Пожар произошел в ресторане в центре Москвы

В центре Москвы на улице Большая Дмитровка произошел пожар в подсобном помещении ресторана, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«На Большой Дмитровке, 13, произошло возгорание в подсобном помещении и на кухне ресторана на третьем этаже. На двух этажах сильное задымление», — говорится в сообщении. Собеседник агентства уточнил, что пожарные тушат огонь с автолестницы.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», по этому адресу находится ряд заведений: рестораны True Cost и Kaif Provenance, гостиница Le Maison, концертный зал Tap & Barrel, салон оптики Gresso.

Телеграм-канал Shot со ссылкой на источник сообщил, что пожар начался в True Cost, очаг возгорания находится на втором этаже, где расположена кухня ресторана. Из заведения эвакуировали 50 человек.

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Фото:МЧС России

7 января в Москве 364 человека эвакуировали из гостиницы в связи с пожаром. Возгорание началось по адресу Симоновский Вал, д. 2. Никто не пострадал. Пожар начался на третьем этаже здания в одном из номеров.

Теги
Пожар Москва рестораны МЧС
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