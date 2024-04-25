ФСБ задержала в Твери двух человек, заложивших под мосты муляжи бомб

В Твери задержали двух человек, поставивших на мосты муляжи бомб

Оперативники Федеральной службы безопасности задержали в Твери несколько человек по делу о ложном терроризме — сотрудники фирм по обеспечению транспортной безопасности, по версии следствия, устанавливали муляжи бомб на мостах, сообщили РБК в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Из материалов дела следует, что в группу злоумышленников входили руководители и сотрудники частных организаций, которые оказывали услуги транспортной безопасности на критически важных объектах дорожной инфраструктуры в некоторых регионах.

«Фигуранты изготовили и разместили в Твери под опорами двух автомобильных мостов через реку Тверца три муляжа самодельных взрывных устройств, сообщив посредством телефонного звонка о готовящемся акте терроризма», — добавляется в сообщении ЦОС.

ФСБ неоднократно сообщала о задержании причастных к диверсиям или попыткам диверсий в разных регионах граждан России. К примеру, в начале января ЦОС заявил о задержании россиянина, подозреваемого в попытке диверсии на объекте Минобороны в Челябинской области по заданию украинских спецслужб.

Дело расследуется по статье 207 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), максимальное наказание по которой — 10 лет лишения свободы.

Задержаны двое мужчин, им предъявлено обвинение, они арестованы. Кроме того, следователи подозревают в участии в группе еще одну женщину, которая, однако, в инкриминируемый период была не в России. «Ей заочно предъявлено обвинение, и она объявлена в международный розыск», — добавили в спецслужбе.