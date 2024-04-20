ФСБ задержала на границе с Грузией украинца по подозрению в шпионаже
Сотрудники ФСБ задержали в Северной Осетии на границе с Грузией гражданина Украины, которого заподозрили в шпионаже, сообщила ТАСС пресс-служба погрануправления ФСБ.
По данным спецслужбы, 36-летний украинец собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о расположении российских военных и их техники в зоне военной операции с помощью мессенджера.
В отношении задержанного завели уголовное дело о шпионаже по ст. 276 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 20 лет.
12 апреля ФСБ задержала жителя Краснодарского края, которого заподозрили в сотрудничестве с Главным управлением разведки (ГУР) Украины. По данным ФСБ, мужчина сам связался с ГУР, которому планировал передавать данные о деятельности российских силовиков и военных на территории Краснодарского края. Против задержанного завели уголовное дело.
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