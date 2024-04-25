Политика ,
0
На заборе посольства Франции в Москве нарисовали черепа и кости
На заборе посольства Франции в Москве нарисовали черепа и кости
На заборе посольства Франции в Москве неизвестные нарисовали черепа и кости на черном фоне, сообщает корреспондент «РИА Новости». На ограде оказались три таких изображения.
В апреле прошлого года сотрудники диппредставительства получили посылку с костями мелкого животного — ее не вскрывали, а провели через сканер.
Это не первый подобный инцидент: в июле 2022 года посольство получило посылку, в которой были кость, бахилы, свертки и записка с текстом, в декабре 2021-го — с мертвой мышью и пауком.
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас