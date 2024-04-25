 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

На заборе посольства Франции в Москве нарисовали черепа и кости

На заборе посольства Франции в Москве нарисовали черепа и кости

На заборе посольства Франции в Москве нарисовали черепа и кости
Video

На заборе посольства Франции в Москве неизвестные нарисовали черепа и кости на черном фоне, сообщает корреспондент «РИА Новости». На ограде оказались три таких изображения.

В посольство Франции в Москве прислали посылку с костями животного
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

В апреле прошлого года сотрудники диппредставительства получили посылку с костями мелкого животного — ее не вскрывали, а провели через сканер.

Это не первый подобный инцидент: в июле 2022 года посольство получило посылку, в которой были кость, бахилы, свертки и записка с текстом, в декабре 2021-го — с мертвой мышью и пауком.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
посольство Франции Москва
Материалы по теме
Во Франции уничтожили 2 млн бутылок Perrier из-за заражения бактериями
Общество
Франция предложила ЕС санкции для борьбы с «российской дезинформацией»
Политика
Франция вызовет посла Ирана из-за ударов по Израилю
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 98,91 (-0,65) Инвестиции, 24 апр, 17:11 Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 92,51 (-0,79) Инвестиции, 24 апр, 17:11
Кремль рассказал о судьбе контрактов, которые курировал Тимур Иванов Политика, 12:38
ФАС завела антимонопольное дело на Сбербанк из-за рекламы вклада Бизнес, 12:37
Российская компания начнет добывать криптовалюту для продажи на экспорт Крипто, 12:32
В Запорожской области дрон попал в легковую машину Политика, 12:31
Самые интересные для России новинки Пекинского автосалона. Онлайн Авто, 12:29
«Ъ» узнал о планах ужесточить требования к классификаторам гостиниц Бизнес, 12:27
В Нижнем Тагиле произошел мощный пожар в кафе Общество, 12:27
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Собянин анонсировал масштабное благоустройство на западе Москвы Недвижимость, 12:25
Передававшего данные о военных России пособника СБУ осудили на 11 лет Политика, 12:16
Россия направила ноту Турции из-за ситуации с туристами Политика, 12:14
Настю Ивлееву оштрафовали на ₽50 тыс. за дискредитацию армии Общество, 12:12
МИД опроверг подготовку запрета на замену документов за границей Политика, 12:09
СК предъявил обвинения бывшему главе МИД Украины и экс-спикеру Рады Общество, 12:05
Красное небо над Афинами. Видео Общество, 12:01