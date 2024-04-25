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В Минпромторге сообщили, что «Ашан» останется в России

Замминистра торговли Евтухов подтвердил намерение «Ашана» остаться в России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сеть супермаркетов «Ашан» не уйдет из России, заявил РБК заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

По его словам, сеть в стране и не планируют закрывать. «Мало того, есть даже их официальное обращение в Министерство промышленности и торговли о том, что они будут продолжать работать на территории нашей страны», — заявил замминистра на вопрос, собирается ли «Ашан» уходить из России.

Евтухов отметил, что «далеко не весь бизнес поддается на то давление и те ультиматумы, которые там (в зарубежных странах. — РБК) существуют.

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Замминистра добавил, что даже не все американские компании ушли из России.

В то же время есть и такие организации, которые не выдерживают давление властей своих стран, сказал российский чиновник. «Там же тоже какая ситуация, там не хотят компании уходить, они не поддерживают политику своих правительств. <...> Не хотят уходить, подвергаются давлению, буллингу, угрозам. Они все равно продолжают работать и никуда не уходят», — рассказал Евтухов. «Честь и хвала и просто уважение к таким компаниям», — подчеркнул он.

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Входящая в группу «Ашан» (Auchan) компания «Ситрас» (Ceetrus), которая владеет торговыми комплексами и занимается их управлением, в середине апреля закрыла сделку по продаже своих активов в России. Новым собственником компании, на балансе которой и находятся объекты, стала фирма «Торговые галереи». Ее основным владельцем через АО «Кама капитал» и «УК Кама капитал» выступает Тагир Шаймарданов.

«Ашан» специализируется на продаже продуктов, строительных материалов и одежды. Ретейлер работает в России с 2002 года. В конце марта 2022 года, после начала военной операции, гендиректор французской компании Ив Клод заявил, что «Ашан» продолжит деятельность в России, так как работает для гражданского населения.

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