В Москве на майские праздники парковку сделают бесплатной

Мэр Собянин: парковка в Москве будет бесплатной на майские праздники

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 29 и 30 апреля, а также 1, 9, 10 и 11 мая, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

12 мая нужно будет оплачивать парковку только на улицах с тарифами 380 и 450 руб. в час.

«Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме», — уточняется в сообщении.

С 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая в России будут длинные выходные. Рабочая неделя перед первомайскими праздниками станет шестидневной — субботу, 27 апреля, сделали рабочим днем, а 8 мая будет сокращенным рабочим днем.

Почти половина россиян останутся дома во время майских праздников и продолжат работу, показал опрос «Ренессанс Страхования». Каждый пятый поедет на дачу или на экскурсию в другой город, а поездки за рубеж запланировали лишь 6% респондентов.