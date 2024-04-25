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В Москве на майские праздники парковку сделают бесплатной

Мэр Собянин: парковка в Москве будет бесплатной на майские праздники
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 29 и 30 апреля, а также 1, 9, 10 и 11 мая, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

12 мая нужно будет оплачивать парковку только на улицах с тарифами 380 и 450 руб. в час.

«Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме», — уточняется в сообщении.

Российские регионы отчитались о росте числа туристов в майские праздники
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Фото:Александр Манзюк / ТАСС

С 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая в России будут длинные выходные. Рабочая неделя перед первомайскими праздниками станет шестидневной — субботу, 27 апреля, сделали рабочим днем, а 8 мая будет сокращенным рабочим днем.

Почти половина россиян останутся дома во время майских праздников и продолжат работу, показал опрос «Ренессанс Страхования». Каждый пятый поедет на дачу или на экскурсию в другой город, а поездки за рубеж запланировали лишь 6% респондентов.

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Теги
майские праздники Москва Сергей Собянин парковка
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